Perfektes Wetter für den Ausschiesset

Die Strassen in der Innenstadt sind vollgestopft mit Kadettenfans jeglichen Alters, Eltern, Grosseltern, Geschwistern, Bekannten und anderen Schau­lustigen. Die Anspannung durch die brodelnde Vorfreude aller ist deutlich zu spüren. Für Thun kann das nur eins bedeuten: Es ist wieder Ausschiesset-Zeit – und die Stadt gehört den blauen Uniformen.

Als schliesslich um 12.30 Uhr auf der Brücke vor dem Guisanplatz der Befehl «Geschütz Feuer» ertönt, halten sich alle An­wesenden die Ohren zu – und sogleich startet mit dem traditionellen Kanonenschuss unter lautstarken Gejubel und bei schönstem Herbstwetter der erste Umzug des diesjährigen Ausschiesset. Die Massen säumen die Strassen und beehren ihre Kadettinnen und Kadetten mit ihrer Anwesenheit.

Nicht ganz einfach

Nach dem Umzug durch die Innenstadt herrschte bei den Kindern und Teenagern Hoch­stimmung. «Es war megacool!», schwärmt die 11-jährige Yael Steiner, die schon zum zweiten Mal als Kadettin mitlief. Auch Con­stantin Wüthrich ist bereits seit zwei Jahren begeisterter Kadett: «Ich mag es sehr, im Kadettenkorps zu sein. Ich spiele Saxofon und finde, dass es viel besser tönt, wenn wir in der Gruppe spielen und üben, als wenn ich im Einzelunterricht wäre.»

Jamie Bähler hingegen war am Sonntag zum ersten Mal mit von der Partie. «Mir hat der Umzug sehr gut gefallen. Es war aber noch ein bisschen schwierig, im Takt und in der Reihe zu bleiben. Im nächsten Jahr möchte ich auf jeden Fall wieder dabei sein», sagt der 10-Jährige. «Am besten gefällt mir am Ausschiesset aber, dass man am Montagmorgen den Fulehung jagen kann!»

Fulehung ist der Höhepunkt

Der Fulehung ist für die meisten Kadettinnen und Kadetten das Highlight des dreitätigen Traditionsanlasses. Jedes Jahr am Ausschiesset-Montag rennt er mit Schyt und Söiblaatere um 5 Uhr auf den Rathausplatz in die Menge. Die grossen und kleinen Fans erhalten die Gelegenheit, mit dem Narren um die Wette zu rennen und ihn durch die Strassen Thuns zu jagen – und er belohnt sie bis in den Nachmittag hinein mit Hieben und Süssigkeiten.

(Berner Zeitung)