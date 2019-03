Rund 1000 Menschen besuchten im letzten Sommer das allererste Open Air Thun – und kamen in der Schadaugärtnerei an zwei Tagen vor allem in den Genuss von Reggae-, Funk- oder Hip-Hop-Klängen abseits des Mainstreams. Am Wochenende vom 28. und 29. Juni gibt es nun am selben Ort eine Fortsetzung des Festivals. Das OK setzt auf die bewährten Sounds und präsentiert eine «bunte Mischung verschiedener Stilrichtungen», wie es in einer Mitteilung schreibt.