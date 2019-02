In acht der zehn Berner Verwaltungskreise stieg die Arbeitslosigkeit; in deren zwei blieb sie konstant, so auch im Kreis Obersimmental-Saanen. Den grössten Anstieg verzeichnete mit einem Quotenanstieg von 0,3 Punkten die industriell geprägte Region Berner Jura (Quote 2,9). Am höchsten ist die Quote in Biel mit 3,1 Prozent. Verglichen mit dem Januar des letzten Jahres sind im Kanton Bern 2055 Personen weniger arbeitslos.

Bereinigt um die saisonalen Einflüsse blieb die Arbeitslosigkeit stabil. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote beträgt gemäss Beco Berner Wirtschaft 1,9 Prozent.

Thun: 83 Personen mehr

Drei der vier Berner Oberländer Verwaltungskreise verzeichnen ansteigende Arbeitslosenzahlen. Die Zahlen der einzelnen Verwaltungskreise:

Thun: 1028 Arbeitslose (+83), Quote 1,7 Prozent (+0,1 Punkte)

Obersimmental-Saanen: 105 (–1), 1,1 Prozent (unverändert)

Frutigen-Niedersimmental: 202 (+7), 0,9 Prozent (unv.)

Interlaken-Oberhasli: 359 (+9), 1,3 Prozent (unv.)

Somit zählt das Oberland zurzeit 1694 Arbeitslose; das sind 98 mehr als Ende Jahr.