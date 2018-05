Nun war telefonieren im Bahnhof möglich

Vor 100 Jahren installierte die Telefonverwaltung mit Einverständnis der Bundesbahnen in der Thuner Bahnhofvorhalle einen Telefonautomaten. Wie der Bahnhof am 7. Mai 1918 im «Tagblatt der Stadt Thun» mitteilte, seien mit dem Automaten «lokale und interurbane Gespräche» möglich. Eine Einrichtung, die das Publikum sicherlich in hohem Masse zu schätzen wissen werde.

Was vor 100 Jahren sonst noch für Schlagzeilen sorgte:

4. 5. 1918 Der Flieger Schädler mit Konstrukteur Häfeli als Begleiter hat als erster Aviatiker die Jungfrau in 800 Metern über­flogen.

6. 5. 1918 Wegen unsittlicher Handlungen im Thuner Bahnhofabort wurde ein auswärtiger Mann von der Polizei festge­nommen.

10. 5. 1918 Im Wettbewerb für den Bebauungsplan von Münster erhielten Architekt Bösiger in Bern und sein Mitarbeiter Architekt Wipf, Sohn, aus Thunden zweiten Preis mit 1000 Franken.

13. 5. 1918 Der Gemeindeversammlung wird im Einverständnis mit dem Burgerrat beantragt, das Legat der Frau Zedtwitz von 10'000 Dollar der neu zu errichtenden Stiftung Kinderkrippe Thun zur Verfügung zu stellen.

17. 5. 1918 400 französische und belgische, für das Berner Oberland bestimmte Kriegsgefangene treffen in Thun ein, wovon 60 Mann in Thun aussteigen und hier einquartiert werden.

25. 5. 1918 Die Gemeinderechnung pro 1917 schliesst mit einem Defizit von Fr. 51'878.91 ab. Das im Budget vorgesehene Defizit betrug Fr. 40'658.

27. 5. 1918 Vor 100 Jahren wurde die Eidgenössische Zentralmilitärschule in Thun gegründet.

27. 5. 1918 Der Gemeinderat bewilligt den Kredit von 2500 Franken für die Licht- und Wasserwerke zur Anschaffung einer Pressmaschine für Briketts aus Torf, Kohle und Koksabfällen.

30. 5. 1918 Die Burgergemeindeversammlung hat beschlossen, in Anbetracht der schweren Kriegszeit und Teuerung Teuerungszulagen von 25 Prozent an Beamte und Angestellte der Burgergemeinde auszurichten.

Quelle: Stadtarchiv Thun. (Thuner Tagblatt)