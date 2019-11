Nun brennen die 120 Lämpli täglich

So kann der stimmungsvolle Weg ab dem ersten Adventssonntag am 1. Dezember von Gross und Klein bewundert werden. Als einer der meistbesuchten Weihnachtswege ist er im Jahr 2014 von Thun-Thunersee Tourismus mit dem Thunerseestern ausgezeichnet worden.

Eine einheimische Familie habe schon früher mal einen Weihnachtsweg gestaltet. Aus familiären Gründen habe sie das Engagement jedoch aufgeben müssen, erklärt Brigitte Oberli. Als Mitarbeiterin von Heiligenschwendi Tourismus fand sie das schade und engagierte sich deshalb zusammen mit dem Vorstand für einen neuen Weihnachtsweg. Als Künstlerin stellte sie während neun Monaten die Köpfe der Figuren her.

Neue Lämpli am Weg

Das Bauteam fertigte aus Holz das Gerippe der Figuren an. Der Frauenverein Heiligenschwendi übernahm zudem die Gestaltung der 29 Figuren und nähte deren Gewänder. Die grosse Unterstützung aus der Bevölkerung ermöglichte es, den Weihnachtsweg immer wieder zu verbessern und neue Ideen umzusetzen. Ein Problem bot sich dem Team immer wieder mit den traditionellen Öllämpli entlang des Wegs.

Regen und Windböen löschten sie oft aus; die Besucher waren enttäuscht. Nun haben die Verantwortlichen batteriebetriebene Lämpli mit Sensoren, die bei Beginn der Dämmerung einschalten, angeschafft. Der Weg ist damit neu täglich beleuchtet. «Rund 650 Stunden wird jährlich am Weg ehrenamtlich gearbeitet. Dank Sponsoren und Kollekten, kamen wir bis jetzt auch finanziell über die Runden», erklärt die Initiantin.

Besucher von weit her

Inzwischen erfreuten sich Besucher aus der ganzen Schweiz und auch aus dem Ausland an der bildlich dargestellten Weihnachtsgeschichte, sagt Oberli. Die Sujets in den sechs Schüürli sind jeweils von 12 bis 23 Uhr beleuchtet. An den Sonntagabenden gibt es in der Strohballenlounge – Station 6 – neben Glühwein, Punsch, Tee und Gebäck auch Livemusik.

Es treten auf: Der Posaunenchor Thun, ChueLee, das Panflötenduo Priska und Eva, das Duo Walti und Annemarie. Anlässlich der Derniere am 5. Januar wird der Weihnachtsweg mit Königskuchen, Alphornklängen und den Schwendi-Treichlern aus­geläutet.

www.weihnachtsweg.com