Noch fehlt das Geld fürs neue Licht

Heimberg Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern hat das 2012 eingeführte Bonus-Malus-System in der Sozialhilfe als untauglich erkannt. Nach Lyss und Pieterlen bleibt auch Heimberg die Entrichtung einer Strafzahlung erspart. Mehr...

Heimberg Lange haben die Verantwortlichen des Kultur­vereins Heimberg darauf gewartet; im April ist es so weit: Die neue Aula wird eingeweiht. Entsprechend hochkarätige Künstler sind denn auch am Start das ganze Jahr hindurch. Mehr...

Thun/Heimberg Der Thuner Gemeinderat verzichtet vorläufig darauf, sich finanziell an einem zusätzlichen Hallenbad in Heimberg zu beteiligen. Vom Tisch ist ebenfalls die Idee, ein eigenes in Thun zu bauen. Mehr...