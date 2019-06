New Yorks Freiheitsstatue in Thun

Während die Proben für die Musicalkomödie «Ich war noch niemals in New York» in der Curlinghalle in Thun noch in vollem Gange sind, setzen die Handwerker auf der Seebühne zum letzten Schliff an. Sie haben in den letzten Wochen rund 450 Tonnen Material für die Tribüne und das Bühnenbild samt Garderoben und Orchesterraum verarbeitet.