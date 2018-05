Neues Kafi an Radroute

Bis vor ein paar Jahren gab es im Gemeindehaus Zwieselberg ein Lebensmittelgeschäft, in dem ein kleines Café integriert war. Die Bevölkerung bedauerte, dass das Geschäft Ende 2013 geschlossen wurde und seither ein beliebter Treffpunkt fehlte.

Nachdem Markus und Cornelia Bieri aus Thun das alte Bauernhaus neben der Schule gekauft hatten, bauten sie es zusammen mit dem Scheunenteil im Innern radikal um. Ein grosser heller Raum blieb frei. Bieris haben beschlossen, darin wieder ein Café zu eröffnen.

Gäste können aus einer grossen Auswahl warmer und kalter Getränke auswählen. Für Kinder kosten sie die Hälfte; der Sirup ist gratis. Gegen den kleinen Hunger gibt es Gebäck und Sandwiches.

Die Ausstattung des Lokals besteht aus einer Unzahl alter Werkzeuge und Gegenstände aus früheren Haushalten. Das Chrüzgasskafi liegt direkt an der Radroute Nr. 64 Lötschberg–Jura (Kandersteg–Boncourt) und bietet sich Radfahrern als idealer Zwischenhalt in der ersten Etappe nach Thun an.

Öffnungszeiten des Cafés: Dienstag und Freitag, jeweils 9 bis 11.30 Uhr. (Thuner Tagblatt)