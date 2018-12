Neue Köpfe im Verwaltungsrat

Die anwesenden 50 Aktionäre zeigten sich sehr interessiert am Wohlergehen des Skilifts. «Dass trotz nur weniger Skitage in der vergangenen Saison ein positives Ergebnis erzielt wurde, darf unter anderem auf die vorsichtige Geschäfts- und Finanzpolitik in den vergangenen Jahren zurückgeführt werden», schreibt die Skilift AG Heimenschwand in einer Mitteilung an die Medien. Das Überleben des Skiliftes bleibe denn auch im schlechtesten Fall über einige Jahre ohne viel Schnee gewährleistet. Besonders das Abendskifahren an den Wochentagen erfreue sich grosser Beliebtheit, heisst es weiter.