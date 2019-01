Nicole Wenger wird neu den Vorsitz der Wenger Fenster AG mit Sitz in Wimmis und Produktionsstätte in Blumenstein übernehmen. Sie ist bereits seit 2008 in der Geschäftsleitung (GL) und vertritt die vierte Generation.

Andreas Wenger (ebenfalls vierte Generation) übernimmt als neues GL-Mitglied die Leitung der Verwaltung. Mit Bernhard Bieri und Stefan Bättig bleiben zwei bisherige GL-Mitglieder am Ruder. Michael Allenbach, ebenfalls bisheriges GL-Mitglied, wird als Leiter Betrieb neue Herausforderungen übernehmen.