Der Gemeinderat bezeichnete das Baden in diesem Gebiet als «sehr riskant»; die Risiken bei den Schleusen würden unterschätzt. «Gerade deshalb braucht es zusätzliche Leitern für einen möglichen Ausstieg in einer Notlage», erklärte Kropf. Es sei ihr mit ihrem Postulat nicht darum gegangen, gefährliche Strömungen in der Aare zu verharmlosen.

Till Weber (Grüne) machte in seinem Votum einen Vergleich mit der Stadt Bern: «Dort hat es in der Aare fast überall gut sichtbare Ausstiegsstellen.» In Thun dagegen müssten Schwimmende die wenigen Leitern entlang des Ufers suchen, was gerade in einer Notsituation sehr gefährlich sein könne.

«Eine gute Mischung»

Verständnis für die Argumente des Gemeinderats hatte derweil Alois Studerus (CVP/EDU/EVP). «Es hat schon seinen Sinn, dass nicht überall Ein- und Ausstiege angeboten werden», fand er. Auch Philipp Deriaz (SVP) zeigte sich mit dem Status quo mehrheitlich zufrieden: «Einerseits wird das Baden in diesem Gebiet grundsätzlich zugelassen, andererseits wird es nicht speziell gefördert. Das ist aus unserer Sicht eine gute Mischung.»

Zentral sei, dass die Eigenverantwortung jedes Einzelnen im Fokus stehe. Hanspeter Aellig (FDP) sprach sich ebenfalls gegen eine allzu aktive Promotion des Badens im fraglichen Gebiet aus. «Wir gehen alle gerne ins Wasser, aber hier ist der Sicherheitsaspekt höher zu gewichten.»

Am Ende war sich das Parlament in den entscheidenden Punkten einig; das Postulat wurde einstimmig angenommen und gleichzeitig abgeschrieben. Gemeinderat Konrad Hädener (CVP) stellte in Aussicht, die Ufermauer um weitere Leitern für den Notausstieg zu ergänzen.

«Sie sollen zudem besser sichtbar sein als die bisherigen – und trotzdem ortsbildverträglich», so der Bauvorsteher. Ob die neuen Leitern bereits im Sommer 2019 montiert sein werden, wollte Hädener auf Anfrage dieser Zeitung nicht versprechen. Letztlich werde auch der Kanton ein Wörtchen mitzureden haben.

«Wir werden aber so bald als möglich zusammen mit der Seepolizei anschauen, an welchen Stellen die Leitern hinkommen könnten.»