Nächtliche Arbeiten am Guisanplatz

«Nach der vierwöchigen Bauphase im Sommer werden in den Herbstferien die abschliessenden Bauarbeiten am Kreisel Guisanplatz ausgeführt», teilt die Stadt per Communiqué mit. Insbesondere werde zwischen dem Guisanplatz und der Allmendbrücke der elastische Fahrbahnübergang eingebaut. Diese Arbeiten seien wetterabhängig und zeitintensiv und würden am Dienstag beginnen und rund drei bis vier Wochen dauern. «Um die Einschränkungen möglichst gering zu halten, wird an Werktagen von 19 Uhr bis 5 Uhr gearbeitet», schreibt die Stadt. Lärmintensive Arbeiten würden so weit möglich vor 22 Uhr ausgeführt. Tagsüber würden Arbeiten getätigt, die auf den Verkehr nur geringfügige Auswirkungen hätten.

Ampel regelt Verkehr

Während der nächtlichen Bauarbeiten wird der Verkehr inklu­sive der STI-Busse zwischen Kuhbrücke und Aarestrasse mit Verkehrsdiensten und einer Lichtsignalanlage wechselseitig über die Baustelle geführt. Die Allmend­strasse (ab Bahnunterführung) und die Gewerbestrasse seien als Sackgassen signalisiert. Für Anstösser sei die Zufahrt bis zur Baustelle möglich. Die Ausfahrt von der Scheibenstrasse (Selve-Quartier) sei nur nach rechts in die Allmendstrasse möglich. Tagsüber wird der Guisanplatz für den Verkehr freigegeben. Velofahrende können die Baustelle wie der übrige Verkehr passieren.

Die STI-Busse in Richtung Berntorplatz verkehren normal. Die Buslinien 4 (Lerchenfeld), 50 und 51 (Blumenstein) sowie der Moonliner M28 (Längenbühl) werden abends unter der Woche in beide Fahrtrichtungen über die Mittlere Strasse, die Kasernenstrasse und die Stockhornstrasse umgeleitet und verkehren zwischen Postbrücke und Hauptkaserne ohne Halt. Die Haltestellen am Guisanplatz sind ab 19 Uhr in beiden Fahrtrichtungen nicht bedient. Die Haltestelle Postbrücke stadtauswärts wird vis-à-vis dem Aarezentrum angefahren.

Weitere Informationen:

www.thun.ch/guisanplatz sowie www.stibus.ch (pd)