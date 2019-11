Nächste Bauetappe im Bonstettenpark beginnt

Deshalb wird der Boden des Kanals ausgebaggert und die Schilfwurzeln entfernt. Die niedrige Bepflanzung der Kanalböschung biete weiterhin Ruheplätze mit Sichtschutz vor Feinden für die Fische. Als ökologische Ausgleichsmassnahme zur Entfernung des Schilfs erstellt die Stadt eine Kiesinsel, indem sie einen Teil der heutigen Halbinsel im Bereich des ehemaligen Spielplatzes ausbaggert. Dies ergebe in enger Nachbarschaft zum Gwattlischenmoos eine Aufwertung des Ufers als Naturschutzgebiet. Die Kiesinsel wird nicht begehbar sein.

Neue Plattform

Als denkmalpflegerische Aufwertung wird die Achse der nördlichen Baum­allee mit einem Steg in den See fortgeführt. Der Steg liegt auf dem Gebiet der heutigen Halbinsel und dient in Zukunft als Aussichts- und Beobachtungsplattform mit Sicht auf den See, das Vogelschutzgebiet Gwattlischenmoos und die Ende 18. Jahrhundert angelegte vorgelagerte Insel. Eine niedrige Bepflanzung am neuen Ufer entlang des Uferwegs und der Kiesinsel ermöglicht die für die historische Parkanlage zentrale Sicht auf Thunersee und Bergpanorama.

Abschluss im Frühling 2020

Die geplanten Arbeiten dauern bis Frühling 2020. Während der Bauarbeiten bleiben die Wege im Park grundsätzlich offen. Kurzzeitige Sperrungen sind jedoch möglich. Von Mitte Februar bis Ende März wird die Fussgängerbrücke erneuert. In dieser Zeit kann der Kanal nicht überquert werden.