Nach wie vor in gedruckter Form oder schon bald nur noch digital?

Unsichere Zukunft

«Trotz schlechter Voraussetzungen dürfen wir uns wieder über ein erfolgreiches Geschäftsjahr freuen», hielt Präsident Ulrich Müller in seinem Jahresbericht fest. Er verhehlte aber auch nicht, dass «die Zukunftsaussichten nach wie vor nicht sehr erfreulich sind». Die Gründe: Der Inserate-Umfang nahm auch im vergangenen Jahr ab. Dadurch wurde der Anzeiger etwas dünner. Und: Die Berner Politik diskutiert derzeit, ob es in Zukunft die amtlichen Anzeiger noch in gedruckter oder nur noch in digitaler Form geben soll. Das würde die Einnahmen massiv schmälern oder gar die Anzeiger-Existenz gefährden.

Zudem würde das bewährte und beliebte Bring- in ein Holprinzip umgedreht. Dass der Amtsanzeiger «praktisch und verlässlich», wie es Raphael Lanz ausdrückte, in jeden Haushalt der dem Verband angeschlossenen Gemeinden gebracht werde, sei gerade seine Stärke. Und Ulrich Müller gab zu bedenken, dass längst nicht alle Haushalte Zugriff aufs Internet hätten. Und er fragte sich, wie sonst die jeweils 76000 Leser zu amtlichen Mitteilungen kommen und sich unter anderem über Baupublikationen und Einsprachefristen informieren sollten.

«Wir hoffen, dass der Grosse Rat dem Begehren eine Abfuhr erteilt und die Suppe nicht so heiss gegessen wird, wie sie gerade gekocht wird», meinte Ulrich Müller. Hinter dem Begehren stehen Gemeinden der Region Bern. Wohl deshalb, weil sie für ihren Anzeiger massiv ins Portemonnaie greifen müssen.

Zu Stärken Sorge tragen

Nicht so beim «Thuner Amtsanzeiger». Er beteiligt «seine» Gemeinden am Ertrag nach Einwohnerzahl und unterstützt auch selber verschiedenste Institutionen und Anlässe. «Wäre dem nicht so, könnten zahlreiche Vereine und Organisatoren ihre sportlichen und kulturellen Anlässe nicht finanzieren und durchführen», sagte der Stadtpräsident. «Tragt Sorge zu euren Stärken, pflegt sie und macht weiter damit», empfahl Regierungspräsident Neuhaus; notabene am Anzeiger- Jubeltag selber auch Geburtstagskind. Umrahmt wurde die Jubelfeier von der WAG-Musik mit mitreissenden Melodien. Der Amtsanzeiger von nächster Woche enthält als Beilage übrigens eine Zeitreise durch seine eigene Geschichte.

Viele profitieren

Für das Berichtsjahr 2018 schliesst die Rechnung bei einem Gesamtaufwand von 958404 Franken mit einen Gewinn von 14698 Franken. An die Verbandsgemeinden wurden 547000 Franken und für rund 115 kleine und grosse Institutionen und Anlässe von regionaler Bedeutung 281330 Franken (inklusive Nachkredit von 45000 Franken) eingesetzt. Dem stimmte die Abgeordnetenversammlung zu. Sie wählte zudem Michel Weber (Thun) als Ersatz für den scheidenden Walter Bürki.