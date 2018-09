Nach einer Viertelstunde war das Schyt bereits kaputt

Der Rathausplatz ist wie immer, wenn der Fulehung aus seinem Gemach im Schloss vor dem ­Thuner Regierungsgebäude auftaucht, voller Leute. Am zweiten Tag des Thuner Ausschiesset war dies am Montag bereits mehrere Minuten vor fünf Uhr in der Früh der Fall.

Einige haben in der Freinacht von Sonntag auf Montag wohl kaum ein Auge zugetan, andere wiederum sind früh aus den Federn gegangen. So auch der Fulehung: «Ich bin um 3.45 Uhr aufgestanden und habe mich mit einem kleinen Jogging aufgewärmt», sagt Thierry Schneider gegenüber dieser Zeitung.

Das Aufwärmen hat bald auch Spuren hinterlassen. Kurz nach fünf Uhr im Morgengrauen verteilt er, der dieses Jahr als Stellvertreter für den verletzten Christian Mani einspringt, dem erwartungsvollen Publikum, ausgerüstet mit Söiblaatere und Schyt, einer Art Schlagbrett, ziemlich Haue.

Und er sorgte dabei vermutlich auch gleich für einen Rekord. Bereits nach 15 Minuten war das Schyt kaputt. Für Nachschub war indes schnell gesorgt. «Ja, ich war schon etwas nervös, aber es fägt», meint er, bevor sich der Fulehung erneut unter die Leute mischt und sich der Fahnenübergabe zuwendet.

Symbolischer Akt

«Die Fahnenübergabe an den Kadettenhauptmann ist ein symbolischer Akt», erklärt Korpsleiter Thomas Balsiger. Dem Aufmarsch der sechs Fahnen des rund 320-köpfigen Korps bereits kurz nach sieben Uhr auf dem Rathausplatz erweisen Hunderte von Schaulustigen die Ehre und verfolgen um halb acht Uhr gespannt den Moment der Fahnenübergabe an den Kadettenhauptmann Nils Spörri. Bevor es allerdings so weit war, hatte er seines Amtes walten müssen. «Ganzes Korps richten!», befahl Spörri.

Dann wurde es still auf dem Rathausplatz. Aber nur kurz: Zum «Fahnenmarsch» senkten die Träger vor dem ausgestreckten Säbel des Hauptmanns sym­bolisch die Korpsfahne und die Fahne der Armbrustschützen zur Übergabe.

Der Umzug durch die Menge

Das wie jedes Jahr zu Hunderten aufmarschierte Publikum wartete am Montag nicht nur auf die Fahnenübergabe. Denn alsbald machten sich Kadettinnen und Kadetten auf, um per Umzug durch die Innenstadt zu ziehen. Natürlich nicht ohne den Schwyzermaa mit Zweihänderschwert und Schwyzerbueb sowie Tell und Tellbueb.

Die beiden Knaben werden jeweils anlässlich vom Herbstbot durch alle Armbrustschützinnen und Armbrustschützen gewählt. Bot ist eine offizielle Bezeichnung für eine Zusammenkunft der Schützen. Meistens werden die Kinder vom Oberschützenmeister oder von einem anderen Armbrustschützen vorgeschlagen. Die zur Wahl stehenden Kinder werden jeweils vorgestellt, und anschliessend findet die Wahl durch das Armbrustschützenkorps statt.

«Dieses Jahr», hatte Armbrustschützenleiterin Cornelia Inniger-Küng im Vorfeld auf Anfrage erklärt, «gab es für beide Ämter nur einen Vorschlag. Die Buebli wurden denn auch mit einem kräftigen Applaus gewählt.»

Friedlicher Ausschiesset

Während der Fulehung unermüdlich durch die Gassen der Innenstadt rannte, Hiebe und Süsses verteilte, zog Korpsleiter Thomas Balsiger am Rande des Geschehens eine erste Bilanz. «Nach der Fahnenübergabe und dem Umzug», stellte er erleichtert fest, «bin ich zufrieden. Bislang ist der Ausschiesset aus meiner Sicht sehr friedlich und bei guter Stimmung verlaufen.» (Thuner Tagblatt)