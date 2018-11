Nach Unfall wieder da

Mit dem Roller unterwegs nach Hause, vor dem Abbiegen in die Hauptstrasse ein kurzer Halt hinter einem Lastwagen, der Lastwagen fährt rückwärts, und Peter Müller liegt mit seinem Gefährt unter dem Mehrtönner. Dies geschah am 19. Juli dieses Jahres im Industriegebiet in Uetendorf. Nach diesem abrupten Knall ist der bekannte Elvis-Imitator in eine Art Veränderungsphase abgetaucht. Bereits auf dem Spitalbett hatte er damit begonnen, über seine Zukunft auf der Bühne nachzudenken: «Ich habe gespürt, dass sich etwas anbahnt, ich begann abzuwägen und mein Leben zu hinterfragen», so Müller gegenüber dieser Zeitung.