Nach Anwaltsbeschwerde: Prozess abgebrochen

Auf den ersten Blick handelt es sich einfach um ein Eheaus mit unschönen Nebengeräuschen. Ein 57-jähriger, in Thun lebender Kosovare wird beschuldigt, im Frühling 2015 den neuen Lebenspartner seiner Ehefrau via SMS wüst beschimpft und mit zahlreichen Telefonanrufen terrorisiert zu haben.

Darüber hinaus wirft die Frau ihrem Ex-Mann – die Ehe ist inzwischen geschieden – auch häusliche Gewalt vor. Ausserdem soll er ihr das Mobiltelefon sowie den Wohnungsschlüssel versteckt haben.

Der gemeinsame Sohn beschuldigt seinen Vater zudem, ihn im September 2015 an der oberen Hauptgasse mit versuchten Faustschlägen und Tritten bedroht zu haben, worauf der Sohn vom Hochtrottoir hinunterstürzte und sich Verletzungen zuzog.

Das entscheidende Kreuz

Die Staatsanwaltschaft erliess im Januar 2017 Strafbefehl gegen den Mann. Darin legte sie ihm zusätzlich Sozialhilfemissbrauch zur Last: Er soll gegenüber den Thuner Sozialdiensten angegeben haben, dass einzig seine Tochter mit ihm in der Wohnung lebe, obwohl auch die heutige Ex-Frau dort wohnte, was ihm höhere Beiträge an die Wohnkosten bescherte.

Gegen den Strafbefehl, verbunden mit einer Busse von 3150 Franken, erhob der Mann Einsprache. Daraus folgte die Strafverhandlung, die am Donnerstag am Regionalgericht in Thun angesetzt war. Der Anwalt des Beschuldigten erhob zu Beginn der Verhandlung Einsprache gegen die Konstituierung der Ex-Frau als Privatklägerin: Diese habe im Rahmen einer Einvernahme angekreuzt, nicht als Privatklägerin auftreten zu wollen.

Die Anwältin der Ex-Frau wandte ein, ihre Mandantin sei nicht ausreichend belehrt worden. Die Gerichtspräsidentin entschied daraufhin, dass die Frau in zwei Punkten nur als Strafklägerin, nicht aber als Zivilklägerin auftreten dürfe, was dem Prozess völlig neue Rahmenbedingungen verschafft. Dem Anwalt ging dies zu wenig weit; er legte auch gegen diesen Entscheid Beschwerde ein. Darüber muss nun das Obergericht entscheiden.

Infolgedessen wurde die Verhandlung am Donnerstag abgekürzt. Angehört wurden einzig die Ex-Frau zum Sozialhilfemissbrauch, deren Lebenspartner zum Telefonterror und der Sohn zum Vorfall an der oberen Hauptgasse. Wann die Verhandlung fortgesetzt wird, ist noch unklar. (Berner Oberländer)