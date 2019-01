Eine Art Werkschau soll es werden, das «Auftakt!»-Januarkonzert der Musikschule Region Thun (MSRT), welches nächsten Samstag, 26. Januar, um 16.15 und 18 Uhr im reformierten Kirch­gemeindehaus an der Frutigenstrasse 22 in Thun zum ersten Mal durchgeführt wird. In zwei Sets à je 60 Minuten erhält das Publikum einen Einblick in das Fächerangebot der MSRT.