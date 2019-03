Musikschule Thun vergibt siebeneinhalb Preise

Am Samstag fand in der Musikschule Region Thun der Ellenberger-Wettbewerb statt. Es war die nunmehr 40. Ausgabe des Wettbewerbs, welcher durch ein grosszügiges Legat der Thuner Malerin Marianne Ellenberger überhaupt ermöglicht wurde, wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben.