Müssen kleine Gemeinden den Gürtel jetzt enger schnallen?

Der Kanton hat es schon länger auf die kleinen Gemeinden abgesehen. Mit dem neuen Finanz- und Lastenausgleich, der ab 2020 gelten soll, will er den Fusionsdruck erhöhen. Der Kanton bezahlt aktuell 33,2 Millionen Franken jährlich für die Mindestausstattung finanzschwacher Gemeinden. Ab nächstem Jahr sollen es noch 24,1 Millionen Franken sein. Der Kanton macht keinen Hehl aus seinen Absichten: Er will Zusammenschlüsse der Gemeinden forcieren. Noch ist der neue Finanz- und Lastenausgleich aber nicht in trockenen Tüchern. Aktuell läuft die Vernehmlassung – bis zum 17. Mai.