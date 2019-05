Molière schäumte vor Lebensfreude

Diener Scapin verhilft den beiden lebensuntüchtigen Bürgersöhnen schliesslich mit mal charmanter, mal ziemlich dreister List zur Ehe mit ihren Liebschaften. Und es gelingt ihm auch, den beiden ranzigen Vätern, denen eher am finanziellen Renommee ihrer Geschäfte liegt als am Glück ihrer Kinder, das Geld für dieses Unterfangen aus dem Kreuz zu leiern.

Dierk Prawdzik spielt den Jammerlappen Léandre mit herrlich plärrendem Charme. Kilian Löttker kommt so schlitzohrig daher, dass man nach dem Händeschütteln mit ihm seine Finger nachzählen würde. Mit indischem, spanischem oder italienischem Akzent spielt er auf der ganzen Klaviatur des Schauspiels.

Das legendäre «Ich? Nein, Doch, Oooh!» à la Louis de Funes und der «versehentlich» eingespielte «Do you, do you, do you St. Tropez» ernten manchen Lacher. Für allgemeine Heiterkeit sorgt auch Alexander Jaschik als säbelrasselnder Unhold, der nicht nur mit den Augen, sondern gleich mit dem ganzen Kopf rollt.

Zwei Stunden kurzweiliges Spitzentheater voll überschäumender Spielfreude lieferte einen krönenden Saison-Abschluss der Kunstgesellschaft Thun.