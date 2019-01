Ernüchterndes Gutachten

Anders schätzte der Gutachter die Therapieerfolge ein. Sein Fazit war ernüchternd, schon fast vernichtend. Rolf H., der an einer schizoiden Persönlichkeitsstörung leidet, habe in den letzten rund zehn Jahren kaum Fortschritte gemacht. Und es gebe kaum Hoffnung auf Verbesserungen in absehbarer Zukunft.

Die Rückfallgefahr sei entsprechend gross. «Es braucht nicht viel, damit er wieder Gewaltfantasien entwickelt», sagte der Gutachter. Rolf H. unterdrücke die Gefühle, die sich dann anstauen würden. Zwei-, dreimal im Jahr entlüden diese sich dann in Aggressionen.

«Je mehr man kennt, je mehr man weiss, erkennt man: Alles dreht im Kreis.» Mit diesem Goethe-Zitat stieg Staatsanwalt Hans-Peter Schürch in sein Plädoyer ein. Rolf H. trete seit Jahren an Ort und Stelle. Dies sei bedauerlich, aber eine Tatsache.

«Er wird bei passender Gelegenheit wieder zuschlagen. Das müssen wir ver­hindern», sagte Schürch. Für ihn gebe es keine Gründe, die für die Weiterführung einer Therapie sprächen. «Das wäre eine ungerechtfertigte Privilegierung gegenüber anderen Straftätern.»

Wurde genügend therapiert?

Verteidiger Stefan Schmutz beschönigte die Tat von Rolf H. in keiner Art und Weise. «Es war bestialisch.» Er zeigte in seinem Plädoyer aber auf, dass die angeordnete Therapie bis jetzt nur halbherzig umgesetzt wurde.

«Er ist behandelbar», sagte Schmutz und forderte die Verlängerung der Therapie. So oder so bleibe Rolf H. noch jahrelang in Haft, vielleicht gar für immer. Sollten seine Haftbedingungen irgendwann gelockert werden, was bei einer Verwahrung nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist, «müssen wir alles dafür getan haben, dass nichts passiert».

Sie könne zwar die Hoffnung auf Therapierbarkeit verstehen, sagte Gerichtspräsidentin Salzmann. «Für uns bringt aber eine Anordnung einer stationären Massnahme nichts. Sie macht im Moment einfach keinen Sinn.»

So seien die Möglichkeiten ausgeschöpft, ohne dass bei Rolf H. eine spürbare Besserung eingetreten sei. «Er kann mit seinen Gefühlen nach wie vor nicht umgehen.» Einmal in Freiheit, fände er schnell wieder ein Opfer, darum sehe das Gericht nur die Verwahrung.