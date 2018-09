Mitholz-Bomben waren für Besucher eine Attraktion

Über dreissig Jahre lang musste Urs Kallen schweigen. Er durfte nicht sagen, was genau sein Job ist, wie sein Arbeitsplatz aussieht oder mit wem er dort zu tun hat. Dann trat vor den Sommerferien Verteidigungsminister Guy Parmelin (SVP) vor die Einheimischen in Mitholz und verkündete, dass vom ehemaligen Munitionsdepot eine grössere Gefahr ausgeht als bisher angenommen. Das änderte alles – auch für Kallen. Die heutigen Anlagen in den Stollen waren auf einen Schlag nicht mehr geheim, vertrauliche Dokumente wurden entklassifiziert, er durfte endlich reden.

Ein kalter Schauer sei ihm über den Rücken gelaufen, als er vom höheren Explosionsrisiko im Dorf zwischen Frutigen und Kandersteg erfahren habe, sagt der heute 62-Jährige. Denn Kallen ist zwischen 1980 und 2010 beinahe täglich in der Bunkeranlage ein und aus gegangen, kaum einer kennt die Stollen von Mitholz besser als er. Während dieser Zeit war er als Anlagenchef für die dortigen Produktionsanlagen der Armeeapotheke sowie die Truppenunterkunft verantwortlich.

«Wenn ich daran denke, dass die Soldaten und wir teilweise nur wenige Meter neben den Bomben geschlafen haben, bekomme ich Hühnerhaut», sagt Kallen.

Bomben waren vergessen

Für den heutigen Vizegemeinpräsidenten von Frutigen ist ­unverständlich, weshalb nicht schon früher erkannt worden ist, wie gross die Gefahr für die Bevölkerung und die Armeeangestellten tatsächlich ist. Schliesslich seien in den 1980er-Jahren über 40 Millionen Franken in den Bau der Apotheke und des Truppenlagers gesteckt worden. Im Kriegsfall wären dort Medikamente für die Schweizer Armee hergestellt worden.

«Da sollte man doch sicher sein, dass keine Gefahr vom ehemaligen Munitionslager mehr ausgeht», sagt Kallen und holt aus einem Ordner Dokumente hervor, auf welchen die Kosten aufgelistet sind. Aus Interesse hat er diese auf­gehoben, genauso wie Zeitungsartikel, Fotos und Augenzeugenberichte von der Explosion von 1947 oder eigene Notizen aus seiner Zeit bei der Armeeapotheke.

Eine eingehende Untersuchung fand vor der Umnutzung der Stollen jedoch nicht statt. Bis Mitte der 1980er-Jahre gab es lediglich einen Schlussbericht von 1949 zur verheerenden Katastrophe, wie Bundesrat Parmelin vor den Sommerferien erläuterte.

So war zwar bereits damals klar, dass mehrere Tausend Tonnen Munition noch immer in den Stollen und unter Felsen begraben liegen. Trotzdem begann in den 1970er-Jahren ohne neue Gefahrenanalyse die Planung der heutigen Anlagen, 1985 wurden sie fertiggestellt.

Erst Urs Kallen und sein Team holten die Bomben wieder in das Bewusstsein des Verteidigungsdepartements VBS zurück. «Irgendwann während des Baus haben wir mit Taschenlampen in einen verschlossenen Stollen geleuchtet. Da haben wir gesehen, dass dort noch immer haufenweise Bomben, Granaten und Zünder rumliegen», sagt Kallen. Dies habe er dem VBS schriftlich mitgeteilt, worauf endlich eine neue Untersuchung gestartet worden sei. Zu dieser Zeit aber lief der Betrieb der Armeeapotheke bereits.

Kein Experte

Das Resultat der Neubeurteilung ist in einem Brief datiert vom Februar 1986 an die Armee­apotheke ersichtlich. Dort steht: «Eine Beeinträchtigung oder gar Gefährdung durch im Schutt des im Dezember 1947 verschütteten Bahnstollens liegen gebliebene Munition besteht für ihre Anlage nicht.» Das habe Kallen damals aber nur wenig beruhigt. «Das Gefühl der Unsicherheit ist nie mehr ganz weggegangen, wenn ich in der Bunkeranlage war.»

Dass aber noch rund 3500 Tonnen Munition dort liegen, das ­habe er nie gedacht. «Ich war als Adjutant eines Sanitätslogistikbataillons bei keiner Kampftruppe und konnte weder die Mengen noch die Explosionswirkung solcher Geschosse einschätzen», sagt er. Es sei so weit gegangen, dass sein Team einige Geschosse als Andenken aus dem Stollen genommen und in der Werkstatt auf Hochglanz poliert habe.

Weg freigeräumt

Zudem führte er bis in die 1990er-Jahre immer wieder Führungen durch und zeigte Besuchern die Bomben. «Für ausländische Attachés sowie in- und ausländische Militärs war das eine ganz besondere Attraktion. Auf Anweisung von Bern haben wir sie jeweils durch den Stollen geführt», sagt Kallen. Rund zehnmal pro Jahr habe ein solcher Rundgang stattgefunden, sie seien legendär gewesen.

Gedanken darüber, ob dies nicht gefährlich war, habe er sich zwar durchaus gemacht. «Aber wir hatten ja den Brief des Verteidigungsdepartements mit den Untersuchungsresultaten.» Sein Team habe auch einen schmalen Weg von den Bomben und Geschossen freigeräumt. «So musste man nicht über die Munition laufen, und es war wohl nicht ganz so kritisch.»

Nach der Untersuchung 1986 habe man auch die Zugänge zum Bahnstollen verschlossen, die nach der Explosion von 1947 offen waren. Dies war aber auch eine Folge eines Vorfalls mit holländischen Touristen. Die Explosion hat einen mehrere Meter grossen Felsspalt geöffnet, durch den man von aussen in den Stollen und damit zur Munition gelangen konnte.

«Irgendwann haben wir dort ein paar Holländer angetroffen, die auf den Felsen und im Spalt rumgeklettert sind», sagt Kallen. Die Eingänge wurden anschliessend mit Netzen verbarrikadiert. «So hielten wir ­wenigstens allfällige Höhlenforscher und Munitionssammler fern.»

«Gefährlich und fahrlässig»

Die Führungen, die Touristen, die Bauarbeiten für die Armee­apotheke und die Truppenunterkunft: «Wenn man sich das heute vorstellt, klingt das unglaublich. Es war gefährlich und fahrlässig», sagt Urs Kallen. Weshalb die Resultate der Untersuchung von 1986 und jene von diesem Jahr dermassen unterschiedlich ausgefallen sind, ist für ihn unerklärlich. «So etwas kann auch nicht mit neuen Grenzwerten für Gefahrenstoffe begründet werden.» Äusserst fragwürdig findet er zudem die Tatsache, dass er seinen damaligen Arbeitgeber auf die Bomben aufmerksam machen musste und nicht umgekehrt.

Wie es nun weitergeht, kann er sich nicht vorstellen. Ihm machen insbesondere die verkeilten Felsbrocken an der Decke des Stollens Sorgen. «Schon in den 80er-Jahren hatten wir Angst, dass ein solcher runterfallen könnte. Glücklicherweise ist das bisher nicht geschehen.» Sobald man aber mit den Räumungsarbeiten beginnt, könnte sich das ändern, befürchtet Kallen.

Deshalb hofft er auf eine andere ­Lösung, damit die Bewohner im betroffenen Gebiet ohne Gefahr und Angst weiterhin dort leben können. Wie eine solche aussehen könnte, das weiss aber auch er nicht.

Klar ist hingegen, dass sein Ordner mit den Dokumenten über Mitholz in den nächsten Jahren noch dicker werden dürfte. (Berner Zeitung)