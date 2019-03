Zurücklehnen, entspannen, geniessen: Es sind diese Attribute, mit denen der kleine, aber feine Anlass Klangheimlich der Kulturbar Mundwerk punktet. Dieses Wochenende lädt Reto Kupferschmied, Betreiber des Lokals in der Oberen Hauptgasse in Thun, zur achten Ausgabe des zweitägigen Singer/Songwriter-Festivals. Am Freitag- und Samstagabend stehen jeweils drei Gruppen respektive Solokünstler auf der kleinen Bühne im Gewölbekeller des Mundwerk.