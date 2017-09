Mit den Söiblaatere für den Ausschiesset gerüstet

Zum dritten Mal kommt der Metzger mit einem grossen Bund Söiblaatere aus dem Lagerraum und übergibt sie dem Fulehung. Christian Mani lädt sie in sein Auto – insgesamt sind es rund 170 der luft­gefüllten Schweineblasen – und verabschiedet sich: «Bis nächstes Jahr.»

Sein Besuch jeweils im Schlachthof im Lerchenfeld am Donnerstag­morgen vor seinem ersten Auftritt am Ausschiesset ist kurz. Es ist der Startschuss für die letzten Vorbereitungen: Bis er als Fulehung am Montagmorgen ab 5 Uhr zum Lauf durch die Menge startet, gibt es für Christian Mani noch einiges zu erledigen.

«Die Blasen hänge ich zum Trocknen auf. Dann werden sie ans Lederband des Knebels gebunden, den ich am Ausschiesset-Montag mit mir trage», erklärt der Mann hinter der Narrenmaske. Die Blaatere, die er selber festbindet, müssen ausserdem an unterschiedlichen Standorten in der Stadt deponiert werden, ebenso seine Ersatzkleidung.

«Ich bin ich selbst»

Das Amt des Fulehung hat der Thuner seit 2007 inne. «Aber: Wenn etwa in der Stadt getuschelt wird, dass ich der Fulehung sei, fühle ich mich nicht angesprochen. Ich bin nur am Montag und am Dienstag des Ausschiessets der Fulehung, ich bin ansonsten ich selbst.» Physisch bereitet sich der Maskenträger mit Lauftraining auf den Ausschiesset vor: «Dieses Jahr bin ich bereits drei Marathons gelaufen, zuletzt den Jungfrau-Marathon.» Mentales Training betreibt er nicht: «Man wächst in die Aufgabe hinein.» Anfang September beginnen für den Fulehung die konkreten Vorbereitungen für den jeweiligen Ausschiesset.

Die Söiblaatere werden bestellt, und zu jener Zeit geht der Fulehung auch auf seine Tour durch die Stadt: Er besucht die Messerschmiede Schoder, die Confiserie Steinmann und alle anderen Geschäfte, in denen er am Montagmorgen nach der Fahnenübergabe Zuflucht findet und bis in den Nachmittag hinein Süssigkeiten aus den Fenstern wirft. «Dieses Prozedere gehört für mich zur Tradition», stellt er klar. Einer jener Standorte war bis anhin auch das Restaurant Falken im Bälliz, das seit Mai geschlossen ist (wir berichteten). «Dafür haben sich die Kaffeemühle und die Bijouterie Bläuer gemeinsam mit der Stiftung Domus Historicus bereit erklärt, mich dieses Jahr im Bälliz 40 zu empfangen.»

Fernsehen mit Maske

Um sich an die eingeschränkte Sicht durch die Maske zu gewöhnen, wendet der Fulehung eine unkonventionelle Methode an: «Ich ziehe sie vor dem Ausschiesset jeweils ein paarmal zum Fernsehen an.» Viel mehr könne er nicht vorbereiten, sagt der Fulehung. «Ich warte auf den Countdown und freue mich auf den Montagmorgen.»

Am Montagmorgen trifft der Fulehung um 5 Uhr auf dem Rathausplatz ein. Um 6 Uhr ist Tagwache (Rathausplatz–Obere Hauptgasse– Waisenhausplatz–Bälliz–Rathausplatz). Um 7.30 Uhr ist Fahnenübergabe, anschliessend Umzug. (Thuner Tagblatt)