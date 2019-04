Mit dem Bügeleisen Spendenziel erreicht

Bügelnde Männer sind in vielen Haushalten genauso oft anzutreffen wie Glatteis im Hochsommer. Doch am Donnerstagabend hiess es für je zehn Prominente aus Thun und Bern: Ran an die Bügeltische!

Michael «Grosi» Grossenbacher fegte mit temperamentvoller Moderation durch die Konzepthalle und lieferte beim Einmarsch der Bügel-Gladiatoren eine sportlich angeheizte Atmosphäre. Zur Rechten: Tänzelnd, schlendernd oder nach Boxermanier sich aufwärmend postierten sich Bernhard Bischoff, Roberto Brigante, Luki Frieden, Andres Kernen, Louis Krebser, Hannes Zaugg, Hanspeter Latour, Fabien Rohrer, Tom Seger und Peter Siegenthaler an ihre Bretter.