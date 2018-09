Mit bedingter Geldstrafeund Busse davongekommen

Ein 58-jähriger in Thun lebender Kosovare wird beschuldigt, im Frühling 2015 den neuen Lebenspartner seiner Frau via SMS wüst beschimpft und mit zahlreichen Telefonanrufen terrorisiert zu haben. Darüber hinaus wirft die Frau ihrem Ex-Mann auch häusliche Gewalt vor. Ausserdem soll er ihr das Mobiltelefon sowie den Wohnungsschlüssel versteckt ­haben.

Der gemeinsame Sohn beschuldigt seinen Vater zudem, ihn im September 2015 an der Oberen Hauptgasse mit versuchten Faustschlägen und Fusstritten bedroht zu haben, worauf der Sohn vom Hochtrottoir hinunterstürzte und sich Verletzungen zuzog.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland, erliess im Januar 2017 einen Strafbefehl gegen den Mann. Darin legte sie ihm zusätzlich Sozialhilfemissbrauch zur Last. Er soll gegenüber den Thuner Sozialdiensten falsche Angaben gemacht haben, was ihm höhere Beiträge an die Wohnkosten beschert habe.

Prozess vorerst vertagt

Gegen den Strafbefehl, mit welchem ihm Bussen und Gebühren von 3150 Franken auferlegt wurden, erhob der Mann Einsprache. Deshalb kam es am Regionalgericht Oberland in Thun am 25. Januar dieses Jahres zu einer Hauptverhandlung. Wegen Einsprachen des Anwalts des Beschuldigten in Bezug auf die Konstituierung der Ex-Frau als Privatklägerin konnten damals aus prozessrechtlichen Gründen nicht alle Parteien zu allen Straftatbeständen befragt werden, weshalb die Verhandlung abgekürzt wurde (wir haben berichtet). Am Donnerstag fand nun die abschliessende Hauptverhandlung statt.

Bei der ins Albanische übersetzten Einvernahme des Beschuldigten gab dieser einen Streit mit seinem Sohn wohl zu, bestritt jedoch, ihn auf dem Hochtrottoir mit Faustschlägen und Fusstritten bedroht zu haben. Ebenso will er entgegen der Anklageschrift gegenüber seiner Frau nicht tätlich geworden sein. Zugegeben hat er, dass er ihr das Mobiltelefon weggenommen und versteckt hat.

Ob dies auch beim Hausschlüssel der Fall gewesen sei, daran konnte oder wollte er sich nicht mehr erinnern. Die dem Beschuldigten als Drohung angelasteten SMS an seine Frau und später an deren neuen Lebenspartner ­versuchte er zu verharmlosen. Einer Übertretung des Sozial­hilfegesetzes sei er sich nicht ­bewusst, da seine Frau das diesbezügliche Formular ausgefüllt habe. Eine meist andere Darstellung der Sachverhalte gab die Ex-Frau des Beschuldigten zu Protokoll.

Strafanzeige eingereicht

«Im vorliegenden Fall stehen Aussagen gegen Aussagen», führte der Anwalt des Mannes aus. Er bezichtigte dessen Ex-Frau gar der falschen Anschul­digung und hat gegen diese Strafanzeige eingereicht. Klar erfüllt sei einzig der Tatbestand der Beschimpfung des neuen ­Lebenspartners. In allen anderen Fällen beantragte er Freisprüche und damit eine Busse von lediglich 300 Franken. Ausserdem forderte er die Entschädigung der Anwaltskosten seines Mandanten und die Abweisung der Zivilforderungen.

Angeklagter muss zahlen

Die Gerichtspräsidentin fällte vier Schuldsprüche und einen Freispruch. In drei Fällen stellte sie das Verfahren wegen Verjährung ein. Der Mann wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 84 Tagessätzen zu 30 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren und zu einer Verbindungsbusse von 630 Franken verurteilt. Die Verfahrenskosten werden je hälftig dem Beschuldigten und dem Kanton überbunden.

(Thuner Tagblatt)