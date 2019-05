Mit Wort und Klang für Würde eintreten

«Wir sind hier in der Schweiz privilegiert, denn in vielen Ländern ist es ein Erfolg, einen Tag überlebt zu haben», sagt Wael Sami Elkholy während einer Probe in der Kirche Scherzligen ernst.

Aufgewachsen ist der Künstler, der sich mit seiner Musik frei zwischen traditionellen orientalischen Kla?ngen und der experimentellen europa?ischen Kunstmusik bewegt, in Ägypten. Die Politologin und Schriftstellerin Elham Manea (neuestes Buch: «Der alltägliche Islamismus: Terror ist da, wo wir ihn zulassen») beschreibt das Konzert am Sonntag so: «Wael synchronisiert meine Texte mit seiner Musik.»