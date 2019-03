Mit Neuem von Schmalz ins Jubiläumsjahr

Er lebte für seine Kunst

Schmalz lebte von 1887 bis 1966 in Heimberg und wirkte als Maler und Plastiker. Cäsar Adolf Schmalz bezeichnete sich selbst als schlechten Kaufmann, was dazu führte, dass die Familie oft nur sehr wenig Geld hatte. Als Kleinbauer und Fischer konnte er seine Familie zwar ernähren, dennoch lebte er in erster Linie für seine Kunst.

1921 erwarb er das «Rebeli» in Heimberg, wo sich immer noch sein Atelier sowie viele Kunstwerke befinden. Schmalz sagte dazu: «In der Stille und Einsamkeit und angesichts der hehren Bergwelt wird man weniger anspruchsvoll. Hier ist uns eine Heimat geworden.» Im Februar 1964 erlitt Schmalz einen Schlaganfall und starb, ungefähr eineinhalb Jahre nach seiner Frau, am 21. November 1966.

Zwei Kunstwerke gerettet

Als Beat Straubhaar und Erich Marti – sie sind die Arbeitsgruppe C. A. Schmalz – vor einigen Jahren an einer Dokumentation der Kirche Heimberg arbeiteten, stiessen sie erstmals bewusst auf die Arbeit von Schmalz, denn der Taufstein und das Mosaik «Der verlorene Sohn» beim Eingang der Kirche wurden beide vom Heimberger entworfen und hergestellt. Ausserdem rettete Marti zwei Kunstwerke, die sich im ehemaligen Doktorhaus befanden. Bald darauf fanden sie eine Vielzahl an Skizzen, Entwürfen und Dokumentationen von Schmalz’ Werken.

Wegen der hohen Anzahl und der grossen Bandbreite an Kunst einigten sich Marti und Straubhaar darauf, ein Buch zusammenzustellen. Es wird an der Ausstellung, die heute um 9 Uhr eröffnet wird, ebenfalls erhältlich sein. Die Ausstellung dauert bis zum 6. April – und umfasst auch die Exponate des Töpfermuseums, das um Werke von Schmalz erweitert werden konnte.

Öffnungszeiten: heute Samstag, 9 bis 16 Uhr. 28. und 29. März, 17 bis 19 Uhr. 30. März, 10 bis 12 Uhr. 4. und 5. April, 17 bis 19 Uhr. 6. April, 10 bis 12 Uhr.