Missmut oder «Miss Muetig» im Kids-Musical?

In die zehnte Produktion wurde zudem eine Überraschung eingebaut, wie es weiter in der Mitteilung heisst. Mutige Musicalbesucher tauchen ein in eine Lebensgeschichte zwischen verschiedenen Kulturen, Normen und Werten. Die Hauptfigur nimmt ihr Schicksal in die Hand und muss sich entscheiden, entweder missmutig oder «Miss Muetig» zu sein – und erlebt durch diesen Entscheid viele Veränderungen.

Der Verein Art of Passion begrüsst seine Besucherinnen und Besucher am Samstag, 13. April, um 14 Uhr und 20 Uhr in der Aula Steffisburg zum 10-Jahr-Jubiläumsmusical «Miss Muetig». Der Eintritt ist frei; Kollekte. Weitere Infos zum Verein und zum Projekt auf der Website: www.artofpassion.ch