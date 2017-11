Meyer Burger: Ideen für Joberhalt

Das Thuner Unternehmen Meyer Burger will dank einer Finanztransaktion jährliche Zins­kosten von 17 Millionen Franken sparen. Die Aktionäre müssen dadurch aber eine Verwässerung in Kauf nehmen. Mehr...

26 Lernende in technischen Berufen müssen sich aufgrund des Stellenabbaus beim Solarkonzern Meyer Burger neu orientieren. Die Solidarität der Thuner Maschinenbauunternehmen ist gross: «Wir wollen in dieser Krisensituation Hand bieten», sagt Thomas Benz von der Schleuniger AG. Auch über­regional sind die Mitarbeitenden von Meyer Burger gefragt. Mehr...

Der Solarkonzern Meyer Burger will seine Produktion nach China verschieben. Am Hauptsitz in Thun kommt es zu einer Massenentlassung. Die Gewerkschaft Unia fordert eine Taskforce. Mehr...