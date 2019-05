Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Montagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Steffisburg ein Brand ausgebrochen. Die Meldung, wonach es in einem Haus am Ortbühlweg in Steffisburg brenne, ging bei der Kantonspolizei Bern kurz vor 17.20 Uhr ein.

Beim Eintreffen der aufgebotenen Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die insgesamt rund 40 Angehörigen der Feuerwehren Steffisburg und Thun konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Verletzt wurde gemäss aktuellem Kenntnisstand niemand. Die anwesenden Bewohner des Hauses hatten dieses selbstständig verlassen können. Das Haus ist jedoch nicht mehr bewohnbar, für die betroffenen Personen wurden individuelle Lösungen gefunden. Eine Katze, die sich ebenfalls im Haus befand, konnte nur noch tot geborgen werden.