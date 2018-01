Mehrfamilienhaus brannte lichterloh

Das Feuer brach an der Schönaustrasse in einer Wohnung im ersten Stock aus, wie die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Der Feuerwehr gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und schliesslich zu löschen.

Die Hausbewohner, die zum Zeitpunkt des Feuers anwesend waren, konnten rechtzeitig ausser Haus gebracht werden.

Ein Mann musste dennoch wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht werden, konnte dieses im Verlauf der Nacht jedoch bereits wieder verlassen.

Das Haus ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Für fünf Bewohner wurde durch die Stadt Thun eine vorübergehende Wohnlösung gefunden, die übrigen Bewohner wurden bei Privatpersonen untergebracht. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. (chh/sda)