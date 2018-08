Mehr als nur ein Tropfen auf den heissen Stein

Einsätze sind kein Ferienaufenthalt

Peace Brigades International (PBI) ist seit 35 Jahren die führende Organisation für unbewaffnete Schutzbegleitung und Beobachtung der Menschenrechte in Konfliktgebieten. International zusammengesetzte Teams begleiten bedrohte Aktivistinnen, die sich für Frieden, Demokratie und Gerechtigkeit einsetzen.



Ein wichtiges Prinzip bei dieser Arbeit ist das Nichteinmischen in die Arbeit der Lokalen. «Die lokalen Organisationen ­haben ein besseres Verständnis von der Situation», sagt Lisa Stalder. Deshalb versuche man nicht, den Leuten etwas beizubringen.



Weltweit führt PBI Projekte in vier Ländern Lateinamerikas (Kolumbien, Honduras, Guatemala, Mexiko), ein Projekt in Asien (Indonesien) und eines in Afrika (Kenia) durch. Seit 1994 engagiert sich die Organisation in Kolumbien. Dort ist die Situation seit über 50 Jahren wegen des bewaffneten Konflikts zwischen Guerillagruppen (Farc, ELN, EPL), Paramilitärs (AUC) und regulären Streitkräften nach wie vor angespannt.



Um bei PBI als Freiwilliger mitmachen zu können, muss man laut Lisa Stalder vor allem «Interesse, Überzeugung und Bereitschaft» mitbringen. «Der Werdegang ist nicht so wichtig, die Überzeugung ist zentral», so die ehemalige Freiwillige. Die Arbeit selbst beschreibt sie als sehr intensiv, «es ist ganz sicher kein Ferienaufenthalt».

