15 Jahre später übergab Aeberhard die Geschäftsleitung an seinen einstigen Lehrling. Dieser kaufte den Betrieb vor 30 Jahren und leitete ihn bis 2005. Dann trat Sohn Erich (48), gelernter Carrosseriesattlermeister, in Vaters Fussstapfen und übernahm zusammen mit Gattin Marianne (Administration) den elterlichen Betrieb. Weil schon länger mehr als Sattlerarbeiten für Autos und Boote zum Angebot gehörten, wurde der Firmenname geändert: Bühler Textile Lösungen AG für Fahrzeuge, Boote, Architektur und Industrie.

Mit Gross-Segeln kam eine weitere Bühler-Spezialität hinzu. Segel werden individuell nach Mass gefertigt. Fünf solche stehen mit einer Spannweite von mehreren Metern zum Beispiel im Sportzentrum Heuried (Zürich). «Unser hauptsächliches Betätigungsfeld ist aber der Raum Espace Mittelland», relativiert Erich Bühler. Der Platz für den wachsenden Maschinenpark reichte in der Werkstatt an der Gemmistrasse nicht mehr aus. Fündig wurde das Unternehmen kürzlich an der Gwattstrasse 87. In der Miethalle werden vor allem Segel und Planen für den Boot-Innenausbau verarbeitet. Mit der zweiten Werkhalle konnte die Firmenfläche fast verdoppelt werden. Die AG beschäftigt aktuell zehn Mitarbeiter – hauptsächlich ausgebildete Fachleute.

Tag der offenen Tür: Samstag, 9. Februar, 10 bis 16 Uhr.