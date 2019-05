Marc Amacher tourt mit Eric Clapton

Vorhang auf für Marc Amacher auf der ganz grossen Livebühne: Anfang Juni spielt er dreimal im Vorprogramm der lebenden Gitarren-Legende Eric Clapton – und das in «drei der renommiertesten Konzert-Venues im deutschsprachigen Raum», wie es im Pressetext heisst. Am 4. Juni in der Mercedes Benz Arena in Berlin, am 6. Juni in der Stadthalle Wien und am 8. Juni in der SAP Arena Mannheim.