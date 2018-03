Mal grün, mal weiss

Die Bügel hat Ueli Wyss, Mitbesitzer des Skilifts Homberg, dieser Tage vom Zugseil abmontiert. Jetzt ist definitiv aufräumen angesagt. Die heurige Wintersportsaison am Voralpenlift im linken Zulgtal ist Geschichte. Sie war auch nur kurz. «Im Dezember hatten wir fünf Tage tolle Verhältnisse, dann war Schluss», sagt der Skiliftbetreiber.

Dies obwohl der Start in die Wintersaison im Dezember eigentlich verheissungsvoll war. Aber das Wetter oder Frau Holle war einmal mehr nicht wirklich auf der Seite der voralpinen Skilifte. «Das ist sehr schade, wir rechnen zahlenmässig mit einer Nullrunde und hoffen, dass die nächste Saison besser wird», sagt Wyss weiter.

Ganz anders ist der Gemütszustand zuhinterst im Zulgtal. Im Innereriz sind die Skiliftanlagen noch bis zum Sonntag in Betrieb. «Wir ziehen eine durchwegs positive Saisonbilanz», sagt Thomas Reusser, Verwaltungsratspräsident der Skilift AG Innereriz, auf Anfrage. Vorab die tollen Schneeverhältnisse im Dezember lockten zwischen Weihnachten und Neujahr überdurchschnittlich viele Wintersportler auf die Erizer Pisten. Auch die Sportwochen im Februar seien sehr gut frequentiert gewesen. Zudem gehe wohl der vergangene Sonntag mit nahezu 2000 Besucherinnen und Besuchern als Rekordsonntag in die Geschichte ein. «So viele Leute auf einmal hatten wir noch nie an einem Tag», resümiert Reusser. Und fügt an: «Wir werden diese Saison rund zehn Prozent unter dem bisherigen Rekordergebnis aus dem Winter 2013/2014 abschliessen.»

Nicht zuletzt auch wegen der erfolgreichen Saison denken die Erizer Skiliftbetreiber derzeit über eine künftige Erweiterung des Kinderlandes nach. «Entschieden ist aber noch nichts», erläutert der Verwaltungsratspräsident.

Rote Zahlen in Schwanden

Nicht wirklich glücklich über die abgelaufene Wintersportsaison ist Christian Saurer, Verwaltungsratspräsident der Skilift AG Schwanden ob Sigriswil. «Wir konnten einzig im Dezember ein paar Tage öffnen, danach war schon Schluss», sagt er. Dies werde sich auch in der Kasse niederschlagen. «Mit den fixen Kosten, die so oder so anstehen, werden wir heuer rote Zahlen schreiben», erklärt er. Für das Weiterbestehen des Skilifts habe die schlechte Saison indes keine Folgen. Im Gegenteil. Die Skiliftverantwortlichen werden in diesem Jahr rund 200 000 Franken, unter anderem für ein neues Zugseil, in die Anlagen investieren. «Wir schauen auch nach dieser schlechten Saison positiv in die Zukunft», betont Saurer.

Ins gleiche Horn stösst auch Beat Kupferschmid vom Skilift Heimenschwand. «Mit nur fünf Betriebstagen war diese Saison zu kurz», sagt der Betriebsleiter. Dank viel Freiwilligenarbeit gehe die finanzielle Rechnung aber ­etwa auf.

Viel Fronarbeit half auch dem Skilift Heiligenschwendi über die Runden. «Sieben Betriebstage sind nicht gerade berauschend», sagt der Skiliftverantwortliche Martin Kämpf. Ohne die Freiwilligenarbeit sei es kaum möglich, den Skilift über Wasser zu halten. «Jetzt schauen wir aber mit neuem Elan auf die nächste Saison.»

Wiriehorn: Kaum Spitzentage

«Unsere Stimmung liegt zwischen himmelhoch jauchzend und ziemlich betrübt», bringt Marina Schmoll, Geschäftsführerin der Wiriehornbahnen, die Saisonbilanz auf den Punkt. Nach dem tollen Start im Dezember habe die Beständigkeit des Wetters leider gefehlt. «Deshalb konnten wir eigentlich kaum Spitzentage verbuchen, auch während der Sportwochen nicht», sagt sie.

Übers Ganze gesehen spricht die Geschäftsführerin von einer Saison «leicht unter dem Durchschnitt». Wie sich die auslau­fende Saison in der Kasse nie­derschlägt, ist noch offen. «Wir wissen noch nicht, wie es herauskommt», sagt die Geschäftsführerin weiter. Positiv sei jedoch, dass die mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfenden Wiriehornbahnen Ende März aus der Nachlassstundung entlassen werde. Die Bahnen am Wiriehorn sind noch bis zum kommenden Sonntag in Betrieb und ab dann je nach Verhältnissen jeweils am Wochenende.

Über ein paar «sehr gute Tage» in der vergangenen Saison können sich die Betreiber des Skilifts Aeschiried freuen. ­Dennoch sei die Saison unterdurchschnittlich verlaufen. Foto: Jürg Spielmann

Von einer schwierigen Saison spricht ebenso Ueli Stocker, Betriebsleiter am Rossberg in Oberwil. «Durch die Wetterkapriolen waren die Besucherzahlen fast durchwegs tief», bilanziert er. Und weiter: «Wir liegen etwa zehn Prozent unter dem Durchschnitt.» Ueli Stocker hofft, dass am Ende in der Rechnung eine schwarze Null stehen wird. Die Anlagen am Rossberg sind bis zum Sonntag offen, je nach Schneeverhältnisse auch am darauf folgenden Wochenende.

Beatenberg: Durchzogen

Am Skilift Hohwald in Beatenberg geht die Saison am Sonntag zu Ende. Betriebsleiter Hans von Allmen zieht eine durchzogene Bilanz: «Die Schneeverhältnisse waren eigentlich gut, nur fehlten uns die schönen Sonnentage.» Heutzutage seien die Wintersportler eben vorab «Schönwetterfahrer». Ist es neblig oder die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, tummeln sich nur wenige Gäste auf den Pisten. «Dieses Verhalten haben wir heuer sehr stark festgestellt», sagt der Betriebsleiter. Er ist froh, wenn der Skilift am Ende keine roten Zahlen schreiben muss. «Dann sind wir zufrieden.»

Wie am Skilift Hohwald fällt auch die Bilanz von Marc Höliner, Betriebsleiter der Niederhornbahnen, durchzogen aus. «Leider hatten wir nicht viele schöne Wochenenden, da fehlen uns einfach die Besucher», sagt er und hofft bis zum Saisonschluss am Sonntag auf sonnige Tage.

Unter Durchschnitt in Aeschi

Von einer unterdurchschnittlichen Saison spricht ebenso Ruedi Zenger vom Skilift Aeschiried. «Weil wir ein paar sehr gute Tage hatten, mit vielen Wintersportlern, können wir dennoch positiv abschliessen», sagt er. Ähnlich umschreibt auch sein Kollege vom Skilift Linden die gegenwärtige Situation. «Nach einem guten Start im Dezember ziehen wir am Schluss eine durchzogene Bilanz», erläutert Hanspeter Thierstein. Zahlen kann Thierstein noch keine nennen: «Noch ist offen, ob die Rechnung unter dem Strich aufgeht.»

Etwas mehr Wetterglück hatten dagegen die Skiliftbetreiber in Habkern. «Wir hatten einen sehr guten Start in der Altjahreswoche und dürfen auf eine einigermassen gute Saison zurückblicken», erklärt Christian Tschiemer vom Skilift. Die Wintersportanlagen in Habkern sind noch bis zum kommenden Sonntag geöffnet.

(Berner Zeitung)