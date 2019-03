Männer sangen romantische Opernmelodien

Unter der Leitung von Klaus Scheibenpflug probte der Männergesangverein Steffisburg ein Jahr an einem auserlesenen, schön zusammengestellten Programm. Übers Wochenendeliessen 36 Sänger des mit Mitgliedern aus Le Männerchor Steffisburg verstärkten Männergesangvereins das Publikum in der Kirche Steffisburg in romantische Opernklänge eintauchen.