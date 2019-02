Welch heilende Kräfte Fieber freisetzt, ist eben nicht nur bei Viruserkrankungen willkommen. Ihr psychisches Immunsystem trieb die kleine Manuela an, alles zu lesen, was ihr in die Finger kam. «Das war eine Flucht zwischen die Buchdeckel», erzählt sie lebhaft. Ihren Vater lernte sie nie wirklich kennen.

Ihre depressive Mutter wurde durch Suizidversuche zum Pflegefall und starb, als Manuela Hofstätter 17 Jahre alt war. Die Grosseltern sprangen früh als Ersatzeltern ein. «Grosi war eine herzensgute, naive Frau, die jedem helfen wollte», beschreibt die Erfolgsbloggerin ihre Ziehmutter liebevoll.

Lehrer mit Zuwendung

Die Erinnerungen an ihren Grossvater hinterliessen hingegen einen bitteren Nachgeschmack. Mit Gewalt setze er seinen Willen durch und meinte, die Enkelin abhärten zu müssen, damit sie nicht so werde wie die «missratene Tochter». Zum Ziegen- oder Kaninchenschlachten nahm der Opa die kleine Manuela mit und fand es lustig, der Schülerin eine Hasenpfote oder ein Kuhauge in die Brotdose zu legen. Sätze wie «Du bist nichts wert!» oder «Wenn du nicht gehorchst, kommst du ins Heim» prasselten auf sie ein.

«Ich habe viel geweint, aber auch gerne gelacht», sagt sie ohne Verbitterung. Grosse Unterstützung wurde ihr durch ihre Lehrer zuteil, die sie mit Zuwendung und Literatur versorgten. «Die Brille, die ich brauchte, übergab mir mein Grossvater zusammen mit einer Ohrfeige.» Er sei davon überzeugt gewesen, dass das viele Lesen die Augen verdorben hatte, und ärgerte sich über die Kosten. Die Flucht in die Bücher öffneten dem Mädchen zahllose Welten und Lebensmodelle jenseits der Hasenpfote.

Seit 13 Jahren Lesefieber

Mit 17 Jahren zog sie aus, machte eine Lehre als Papeteristin, gefolgt von einem Bürojahr, und erkämpfte sich ihren Traumberuf Buchhändlerin, wofür sie in Bern die Berufsschule für den Buchhandel besuchte. Viele Jahre arbeitete Manuela Hofstätter in der Buchhandlung Bücherperron in Spiez und avancierte zur Literaturspezialistin, die auch nach Feierabend oder sonntags am Telefon Stammkunden beriet. Wenn ihr Mann Lukas sie samstags abholen wollte, fand er seine Frau oft noch ins Gespräch vertieft mit ihrer Kundschaft.