«Lasst uns den Hügel für unsere Bevölkerung behalten»

Zur Gemeindeversammlung in Schwendibach konnte der Präsident am Dienstag 11,5 Prozent der Stimmberechtigten begrüssen. Für rege Diskussionen sorgte die geplante Umwandlung eines Kredites über 14'000 Franken für ein Fest im Rahmen der Fusion mit der Gemeinde Steffisburg in eine nachhaltige Anlage. Diese sollte der gesamten Bevölkerung von Schwendibach zugutekommen, war der Gedanke.