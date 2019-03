Lanz hofft auf langfristigen Verbleib der Ammotec

Der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) begrüsst die Absicht des Bundesrats, sich beim Verkauf der Ammotec für einen Verbleib der Fabrik in Thun einzusetzen. Das betonte Lanz am Montag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Beim Verkauf der Ruag-Munitionsdivision müssten die Garantien so ausgehandelt werden, dass der neue Besitzer ein langfristiges Interesse habe, den Standort Thun aufrechtzuerhalten.

Es dürfe nicht sein, dass sich der Käufer mit Lippenbekenntnissen begnügen könne und dann doch wegziehe. Schliesslich sei die Ammotec mit rund 300 Mitarbeitenden ein wichtiger Arbeitgeber in der Stadt, betonte Lanz.

Bundesrätin Viola Amherd hatte am Montag angekündigt, die Landesregierung werde den Verkauf der Munitionsdivision an strenge Auflagen knüpfen. Dazu gehöre, dass der Käufer am Standort Thun festhalte und ein kulturelles Verständnis für Schweizer Gegebenheiten aufweise.