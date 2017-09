Kulturpreis für Matters und ihre Musikautomaten

Dafür, das Leben des Ehepaars Matter Revue passieren zu lassen, reichen keine Bilder. Es müsse schon ein Kaleidoskop sein, entschieden die Laudatoren Wolfgang R. Hauzenberger und Ueli Weber bei den Feierlichkeiten zur Verleihung des Kulturpreises. Rund hundert Gäste waren der Einladung der Gemeinde gefolgt, um Ursula und Kurt Matter und ihren kulturellen Verdiensten zu huldigen.

Mit dem schmissigen Stück «Heinzelmännchens Wachtparade» als passende musikmechanische Ouvertüre wurde das klangvolle historische Ambiente betont, das im Haus der Musik im Ostteil des Wichterheerguts vorherrscht.

Was mit dem Kauf eines kleinen böhmischen Bettlerörgeli im Jahr 1981 begann, mauserte sich in über 36 Jahren zu einer der grössten Sammlungen an Musikautomaten weltweit.

Um den unschätzbaren Wert zu sichern, gründete Kurt Matter 2004 eine Stiftung und schenkte ihr seine Sammlung sowie ein beachtliches Kapital. Phillipe Tobler, Oberhofner Gemeinderat für Kultur und Sport, hob in seiner Ansprache die faszinierende Tontechnik aus drei Jahrhunderten hervor und verneigte sich mit «Danke für die musikalische Oase in einer ganz besonderen Atmosphäre», dem sich die Vizegemeindepräsidentin Bea­trice Frey mit Freuden anschloss.

Keine halben Sachen

Dass weder Kurt noch Ursula Matter für halbe Sachen zu haben sind, bezeugten die Laudatoren Hauzenberger und Weber im Lebenskaleidoskop der beiden. Hauzenberger zeichnete auf der Leinwand unterhaltsam mit Fotos Lebenswege nach, die von Mut, Klugheit und Leidenschaft erzählten. Kurt Matter lernte in den Fünfzigerjahren den Metallberuf, fuhr 3 Jahre zur See und machte eine beachtliche Karriere bei den Selve-Metallwerken.

«Als Meister in der Abteilung Diamantwerkzeug hattest du sogar ein eigenes Büro unterm Dach der Halle 6 – und eine eigene Kaffeemaschine», sagte Hauzenberger grinsend. Er habe Benzin im Blut gehabt und sei jede Minute am Schrauben gewesen. «Vor dem Werkzeugschuppen stand eine Bank, da hat Kurt sich nachts hingelegt, wenn es mal wieder spät geworden war.

Gut, das der Frühdienstpostbote ihn dann geweckt habe, damit er pünktlich zur Arbeit kam!» Als Autorennfahrer habe Matter etliche Preise abgeräumt, etwa in der Grand-Turismo-Klasse. Später sei er auf Oldtimer umgestiegen. Anfang der Achtzigerjahre führte es den Preisträger auf der Suche nach alten Autos in die Tschechoslowakei. Zurück kam er jedoch mit dem erwähnten Bettlerörgeli – der Sammelvirus, gegen den es kein Medikament gibt, hatte Matter befallen.

Als erfolgreiche Kauffrau brachte Ursula Matter ihre Profession in das gemeinsame Thuner Unternehmen Mitsubishi-Garage ein, welches das Ehepaar erfolgreich über viele Jahre und mit viel Herzblut betrieb.

Retter des «Oberhofnerli»

Die Liebe zu Oberhofen manifestierte sich nicht nur im Aufbau des Hauses für Musik. Als die BLS das kleine und beliebte Motorschiff Oberhofen 1999 nach Holland verkaufte, war die Wehmut der Einheimischen gross. 2013 wurde bekannt, das «Oberhofnerli» stünde in den Niederlanden wieder zum Verkauf. Kurt Matter erwarb das Motorschiff kurzerhand und liess es in einer spektakulären Reise über den Rhein und auf dem Landweg wieder nach Hause transportieren (wir berichteten).

In ihrer Ansprache lachte die Preisträgerin: «Die Reden heute kamen mir vor wie ein Nachruf zu Lebzeiten.» In den letzten 11 Jahren seien rund 17 000 Menschen im Haus der Musik gewesen. «Passt auf, dass ihr euch mit dem Virus nicht auch ansteckt», warnte sie lächelnd und spielte auf dem Bettlerörgeli «Herzliche Freundschaft».

Das Rahmenprogramm mit dem gesangsstarken Jodlerchor Oberhofen wurde noch getoppt, als die 16-köpfige Formation der Schlossbärg-Buremusik die Bühne einnahm – mit dabei Kurt Matter an der Klarinette. Das Or­chester wusste mit böhmischen Werken das Publikum zu erfreuen, das begeistert eine Zugabe forderte. (Thuner Tagblatt)