Künstlerbörse baut ihr Angebot im und ums KK Thun aus

Anne Jäggi spricht damit vor allem die Neuerungen an, welche auf die Besucherinnen und Besucher der 60. Schweizer Kleinkunstbörse warten. Und die Anne Jäggi und ihr Team den Festivalbesuchern, aber auch der Thuner Bevölkerung, zu diesem «Jubiläum» schenken.

Neue Zeltbühne für Musik und das 10x10-Format

Am augenfälligsten wird wohl die neue Zeltbühne auf dem Festivalgelände sein, die zwischen KK Thun und Gymnasium zu stehen kommt. Hier wollen die Organisatoren am Freitag- und Samstagnachmittag Raum für ein Musikprogramm bieten. Musikalische Darbietungen wird es auch weiterhin auf dem ganzen Festivalgelände geben. Auf der neuen Bühne werden sie nun aber mehr konzentriert und aufgewertet.

Und die neue Zeltbühne bietet einen weiteren Vorteil: «Ab sofort können wir das Format 10x10, welches Künstlern 10-minütige Auftrittsmöglichkeiten bietet und das bisher in der Alten Oele stattfand, auf dem Festivalgelände anbieten», sagt Anne Jäggi. Dies werde jeweils am Freitag- und Samstagabend sein. Die Künstler übrigens, die im Rahmen dieses Formats auftreten, werden per Losentscheid bestimmt. Es sind dies Formationen oder Einzelkünstler, die noch nicht Premiere ihres neuen Programms feierten.

Neue Plattform für zeitgenössischen Tanz

Eine weitere Neuerung an der diesjährigen Börse ist ein Tanzfenster: «Wir wollen die Veranstalter, welche bei uns Formationen buchen, vermehrt für das Genre sensibilisieren», sagt Jäggi. Denn der Tanz, vor allem der zeitgenössische, friste ein Schattendasein in der Kleinkunstszene. Für die Auswahl der vier Schweizer Formationen, die nun in Thun zu einem Kurzauftritt kommen, ist das Schweizer Tanznetzwerk Reso verantwortlich.

Doch damit nicht genug: Die Verantwortlichen bleiben der Innenstadt trotz dem Rückzug aus der Alten Oele nicht ganz fern. Mit einer Strassenkünstlertruppe aus Frankreich wollen sie die Börse auch zu den Thunerinnen und Thunern bringen: «Es ist ein Geschenk an die Bevölkerung und ihre Gastfreundschaft in all den Jahren», sagt Anne Jäggi und verspricht eine «köstlich-komische Pferdedressur», welche die Gruppe «Les Goulus» am Freitagnachmittag, Samstagmorgen und -nachmittag in der Innenstadt, aber auch auf dem Festivalgelände darbieten wird: «Zwei Companymitglieder spielen begnadete Reiter und ihre Dressurpferde, ein Künstler übernimmt die Rolle des talentfreien Reiters und seines Pferdes ...»