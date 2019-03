Unübersichtlicher Kreisel

Gegenüber dieser Zeitung führte Präsident Piero Catani aus: «Die Fahrzeuge, die von Thierachen her auf der Tempelstrasse auf den Kreisel zufahren, haben teilweise eine zu hohe Geschwindigkeit.» Velofahrer, die auf der Allmendingenstrasse Richtung Stadt fahren, sehen laut Catani wegen dem Restaurant Kreuz relativ spät, ob ein Fahrzeug auf der Tempelstrasse in den Kreisel fährt.

So komme es immer wieder zu heiklen Situationen. «Wir fordern eine Schwelle auf der Tempelstrasse kurz vor dem Kreisel, um die Einfahrgeschwindigkeit der Fahrzeuge in den Kreisel zu reduzieren», so Catani. Der Vorstand stehe mit der Stadt im Kontakt, «leider bisher noch ohne Erfolg».

Borter neu im Vorstand

Die 17 Anwesenden nahmen Bilanz und Budget einstimmig an. Mit Stephan Borter konnte ein neues Vorstandsmitglied als Verantwortlicher für das Leistblatt «Der Allmendinger» gefunden werden. Hansueli Jakob wird als zweiter Revisor die Rechnung prüfen. Beide wurden einstimmig gewählt. Die Arbeit von Therese Kocher für den «Allmendinger» wurde verdankt. «Sie war während sechs Jahren für das Leistblatt verantwortlich und hat es mit ihren Beiträgen geprägt», heisst es in der Mitteilung weiter.

Zu reden gab im Rahmen des Budgets die Revision respektive Teilerneuerung der Laternen. Diese sind rund 30 Jahre alt, wer damals bei der Herstellung mitarbeitete, ist nicht mehr ganz klar. Sicher ist aber, dass sie jeweils um Weihnachten zum Dorfbild gehören, wie ein Mitglied bemerkte. Der nötige Kredit wurde einstimmig ange­nommen.