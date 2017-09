Krematorium: Jetzt entscheidet das Volk

15,66 Millionen Franken für ein neues Krematorium im Gebiet Schoren: An der gestrigen Stadtratssitzung war man sich einig, dass das viel Geld ist. Selbst der zuständige Gemeinderat, Bauvorsteher Konrad Hädener (CVP), sprach von einem «teuren Geschäft». Fast über alle Parteigrenzen hinweg herrschte aber auch Übereinstimmung, dass es sich um ein – Zitat Michael Dähler von der SVP/FDP-Fraktion – «gelungenes Geschäft» handle. «Es ist ein gutes Beispiel dafür, dass die öffentliche Hand bei Neubauten auf Qualität achtet», sagte etwa Franz Schori (SP). Alois Studerus sprach für die Fraktion der Mitte von einem Rahmen, in dem ein würdevolles Abschiednehmen möglich sein werde. Simon Werren (BDP) hob hervor, dass die Betriebsabläufe wesentlich verbessert werden könnten.

Widerstand der Grünen

Die Grünen mochten in diesen Kanon nicht einstimmen. Sie hatten einst schon beim Projektierungskredit für einen Kostendeckel von 14,5 Millionen votiert – vergebens. Auch jetzt kritisierte Stadtrat Thomas Hiltpold die Kosten. Die architektonische Qualität sei hoch – aber am falschen Ort: «Dieses Projekt in dieser Grösse zu diesem Preis passt nicht in unser Gebäudeportfolio.» In der Abstimmung unterlagen die Grünen jedoch mit 4 zu 30 Stimmen bei einer Enthaltung.

Für den Neubau des Krematoriums ist eine Zonenplanänderung nötig. Diese wurde vom Parlament ebenfalls genehmigt – mit 31 zu 4 Stimmen. Für skeptische Voten sorgte hier die Maximal­höhe von 16 Metern eines möglichen zusätzlichen Gebäudes, was viele als zu hoch empfanden. Hädener beruhigte: «Es gibt keine Bestrebungen für einen Bau von 16 Metern Höhe – es ist eine reine Reservemassnahme.» Bestandteil des Wettbewerbsprojekts sei die Option für ein nicht konkret geplantes Werkhofgebäude. Dieses sei aber nur zweistöckig.

Baubeginn Ende 2018?

Mit seinem Ja zum Ausführungskredit beantragt der Stadtrat die Zustimmung der Stimmberechtigten in der Gemeindeabstimmung vom 26. November. Das Parlament hat zudem die Abstimmungsbotschaft genehmigt – mit einer von der SVP/FDP-Fraktion vorgeschlagenen Ergänzung im Sinne der Transparenz: Nach dem Umzug des Bereichs Friedhof- und Bestattungswesen vom Stadtfriedhof in den Neubau müssen für die Bewirtschaftung der beim Stadtfriedhof bleibenden Anlageteile – Abdankungshalle, Aufbewahrungszimmer – voraussichtlich zusätzlich 100 Stellenprozent geschaffen werden.

Der Ball liegt jetzt also beim Volk. Genehmigen auch die stimmberechtigten Thunerinnen und Thuner den Kredit, soll im Januar 2018 das Baugesuch eingereicht und im November 2018 mit dem Bau begonnen werden. Die Inbetriebnahme des neuen Krematoriums ist im August 2020 vorgesehen.

(Berner Zeitung)