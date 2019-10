Konzepthalle 6: Stadt und Betreiber einigen sich

Es gibt eine Zukunft für die Konzepthalle 6 in ihrer heutigen Form. Das ist die Quintessenz des «konstruktiven Gesprächs», das am Donnerstagnachmittag zwischen Vertretern der Stadt und der Daskonzept AG stattfand. An der zweistündigen Sitzung waren seitens der Stadt Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP), Bauvorsteher Konrad Hädener (CVP), Thomas Zumthurm, Leiter des Amts für Stadtliegenschaften, Robert Rathmayr, Leiter Facility Management, und Anwalt Samuel Huwyler anwesend.