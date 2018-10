Kontrapunkte zum hektischen Alltag

«Mit über 550 Gästen verzeichneten wir am Schlössertag vom 7. Oktober den diesjährigen Besucherrekord», erinnert sich Schlossleiterin Barbara Egli. Die Surbek-Sonderausstellung allein zählte 8'500 der insgesamt 19'000 Eintritte, was weit über den Erwartungen lag.

Als spannende Erfahrung bezeichnet Barbara Egli die erfassten Postleitzahlen der Gäste. «Wobei wir bemerkten, dass zehn Prozent der Schweizer Gäste aus Spiez kamen.» Als besonders erfreulich erwähnt sie auch die erhöhte Präsenz der Schulen, die sich vermehrt für örtliche Kultur und Geschichte interessieren.

«Die Sonderausstellung, von Freiwilligen betreut, ergab auch dieses Jahr viele schöne Kontakte», freut sich Egli und ergänzt, nebst der Ruhe in diesen Räumlichkeiten sind wir auch sonst bemüht, den Menschen in einer Art Gegenwelt zur modernen Hektik Orte der Kultur und der Begegnung zu bieten, etwa mit dem Schlosskaffee und in der Liebe zum Detail.»

Das letzte Mal amChlausemärit

«Mit über sechzig Hochzeiten und über hundert Apéros stiessen wir an Grenzen», sagt Egli. «Trotzdem bemühen wir uns, so eigenwirtschaftlich wie möglich zu arbeiten.» Dazu trugen in der vergangenen Saison auch die Rahmenprogramme mit 45 gut genützten öffentlichen Veranstaltungen bei. Das Spannungsfeld zwischen personellen Möglichkeiten und genützten Angeboten sieht die Schlossleiterin im Bereich Hochzeiten, wo es 2019 im Gegensatz zu 2018 noch offene Termine hat.

Derzeit ist Aufräumen angesagt im Schloss. Das am Chlausemärit vom 1. Dezember letztmals für dieses Jahr seine Tore öffnet. Beim Brunnen vor dem Tor, wo kürzlich die 100-jährige Thuja gefällt wurde, verweist ein Bauzelt auf die Instandstellung des Mauerwerkes zum Schlossgraben. Weitere bauliche Massnahmen hängen von der Finanzierung ab, über welche der Grosse Rat des Kantons Bern im November entscheidet.

(Berner Oberländer)