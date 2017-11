Kommt es in Thun bei den Wahlen 2018 zum Umbruch?

Kommentar: Es wird spannend

Ein Jahr vor den Thuner Wahlen ist noch sehr vieles offen – klar ist jedoch schon jetzt: Es wird spannend! Die amtierenden Gemeinderatsmitglieder haben die Karten auf den Tisch gelegt. Marianne Dumermuth (SP) tritt 2018 zurück, ihre vier Amtskollegen wollen es nochmals wissen. Dass es faktisch beim Status quo bleibt, ist möglich: Die vier Bisherigen werden wiedergewählt, für die SP ersetzt eine neue Kandidatin ihre Vorgängerin Dumermuth. So weit, so unspektakulär.



Denkbar sind aber auch ganz andere Konstellationen. Zum Beispiel, dass die SP als Partei mit dem zweitgrössten Wähleranteil plötzlich mit nur noch einem Sitz in der Regierung ­dasteht. Weil die Grünen, die mehrfach nur sehr knapp scheiterten, erstmals einen Sitz holen. Oder weil Bürgerliche und Mitteparteien ein Powerplay auf­ziehen und sich gleich vier Sitze unter den Nagel reissen – etwa mit der Rückkehr der FDP in die Regierung nach achtjähriger Absenz. Dazu bräuchte diese eine sehr starke Kandidatur.



Carlos Reinhard, der gerüchteweise gehandelt wird, konnte sein Profil als Grossratspräsident im Jahr 2016 schärfen. Es hängt also vieles von den Personen ab. Das weiss auch die SP, die gefordert ist, eine starke Kandidatin zu präsentieren. Fraglos wird es eine Frau sein müssen – ansonsten könnte der Thuner Gemeinderat allenfalls erstmals seit 1994 ein reines Männergremium sein. Was bestimmt nicht im Sinne der Linken wäre.



Eine wichtige Rolle spielt zudem die BDP. Auch wenn sich noch keine Partei in Sachen Listenverbindungen zu sehr in die Karten blicken lassen will, ist sie die einzige Partei, die (noch) nicht einem der drei Blöcke – links SP und Grüne, in der Mitte die Fraktion der Mitte (FdM), rechts SVP und FDP – zugeordnet werden kann. Sie könnte das Zünglein an der Waage spielen, etwa wenn sie sich der FdM anschliesst und so mithilft, den ­alles andere als gesicherten Sitz von Bauvorsteher Konrad Hädener zu verteidigen.



Es darf also munter spekuliert, gerätselt, gepuzzelt werden. Das ist einerseits gut so, schliesslich macht es die Politik spannend und lockt hoffentlich am 25. November 2018 möglichst viele Wählerinnen und Wähler an die Urnen. Andererseits besteht die Gefahr, dass sich die Parteiexponenten namentlich im Stadtrat in Wahlgeplänkel verlieren. Bleibt also zu hoffen, dass bei den Politikerinnen und Politikern auch im prickelnden Wahljahr 2018 das Wesentliche stets im Fokus bleibt. Nämlich möglichst gute Entscheide für Thun zu treffen.



