Kommission will Haltetselle Thun Nord priorisieren

Sie sollen Teil des Massnahmenpakets «Strategisches Entwicklungsprogramm Eisenbahninfrastruktur. Ausbauschritt 2035» sein. Mit ihrem Entscheid will die Kommission, wie es in ihrer Medienmitteilung von gestern heisst, eine sinnvolle Weiterentwicklung der beiden Agglomerationen ermöglichen.

Kosten von 36 Millionen

Die Anträge der Kommission erhöhen das Investitionsvolumen des Massnahmenpaketes um 69 Millionen auf 12,89 Milliarden Franken, 36 Millionen davon für die Haltestelle des S-Bahnhofs Thun-Nord. Die Vorlage wird voraussichtlich in der Sommersession im Nationalrat beraten, danach in der Differenzbereinigung von National- und Ständerat. Die Finanzierung des Ausbauschrittes ist aus dem Bahninfrastrukturfonds gesichert.

Der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) ist über den Entscheid der Kommission hocherfreut. «Er ist für die wirtschaftliche Entwicklung Thuns, der Region und des Kantons strategisch wichtig», sagte er auf Anfrage. Wirtschaft und Mobilität aufeinander abzustimmen und in die gleiche Richtung zu ziehen, sei für alle ein Gewinn.

«Am thunseitigen Ende der Alpenbrücke – der neuen Aarequerung in Thun – befindet sich das Baufeld B5, auf welchem der Standort der Empa vorgesehen ist», ergänzte Lanz. Wenn die ­Infrastruktur mit einer Haltestelle optimiert werde, könne dies den Arealentwicklungen zusätz­lichen Schub verleihen.

Chancen damit gestiegen

Ein Pendlerbahnhof in Thun-Nord ist seit Jahren ein Thema. Der letzte Stand war eine vorläufige Absage an die Pläne. Am 19. Februar hatte die ständerätliche Verkehrskommission vermeldet, dass sie die beantragte S-Bahn-Haltestelle nicht berücksichtige (wir berichteten). Daraufhin haben sich unter anderen Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) und Jürg Marti (SVP), Gemeindepräsident von Steffisburg und Präsident der Regionalen Verkehrskonferenz, für die Wiederaufnahme starkgemacht.

Zwar sind weder der genaue Standort noch die Kosten oder konkrete Termine klar, doch die Chance, dass der Pendlerbahnhof realisiert wird, sind mit dem Entscheid der nationalrätlichen Verkehrskommission deutlich gestiegen: «Diese Korrektur der vorberatenden Kommission ist ein wichtiges Signal», sagt Marti, betont aber: «Wir sind erst sozusagen in die Steilwand eingestiegen, sie zu erklimmen, ist noch ein weiter Weg.»