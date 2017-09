Komitee wirbt mit «falschem» Lanz

«Wir sagen Ja zur Altersvorsorge 2020» lautet der Titel eines ganzseitigen Inserats zur Abstimmung am nächsten Wochenende, erschienen am Samstag in verschiedenen Zeitungen. Die Seite besteht zum grössten Teil aus 83 Porträtbildern verschiedener Politikerinnen und Politiker, die für ein Ja werben – darunter auch ein Bild des Thuners Andreas Lanz, der als «Grossrat BDP» bezeichnet wird.

Was so nicht stimmt, wie die SVP Stadt Thun am Sonntag in einer Medieinmitteilung festhält: «Andreas Lanz ist seit 2010 nicht mehr aktiver Grossrat, war seit je und ist immer noch Mitglied der SVP und spricht sich klar gegen die Vorlage der AHV-Revision aus.»

Das ganze sei ein Missverständnis gewesen, sagte Johannes Wartenweiler, Sekretär des Gewerkschaftsbundes des Kantons Bern, und entschuldigte sich für den Lapsus. Man habe den Thuner mit dem gleichnamigen Politiker aus Köniz verwechselt, welcher der BDP angehört und Präsident des Grossen Gemeinderates ist. (mi)